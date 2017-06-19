Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Akkaya Mahallesi'nde M.D'nin kullandığı 01 RH 052 plakalı tır, Veli Yıkar'ın (56) kullandığı 01 DS 150 plakalı otomobile, ardından Yalçın Öztürk idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 DYH 44 plakalı ilaçlama aracına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yıkar, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Perihan Yıkar ise yaralandı. Yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.