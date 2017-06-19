Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kozan ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Akkaya Mahallesi'nde M.D'nin kullandığı 01 RH 052 plakalı tır, Veli Yıkar'ın (56) kullandığı 01 DS 150 plakalı otomobile, ardından Yalçın Öztürk idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 DYH 44 plakalı ilaçlama aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Yıkar, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Perihan Yıkar ise yaralandı. Yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kozan #adana
banner863
Önceki Haber
İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı
Sonraki Haber
"Yaza Merhaba" konserinde "telefona hayır" çağrısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.