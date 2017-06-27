Adana'da hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Metin A'nın kullandığı 01 CDF 66 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosikletteki Ümit Haker olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve yaralanan bir kişi ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Haker'in yakınları gözyaşı döktü.



Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Haker'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.