Adana'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Bingöl yönetimindeki 34 VMR 75 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda Halit Sönmez yönetimindeki 34 BU 0749 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Yerin ıslak olması nedeniyle metrelerce sürüklenen motosikletteki Bingöl ve arkadaşı Ercan Kurt yola savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler ve polis ekipleri yaptı.



Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen sürücü Bingöl, yakınındaki bir kişiden bilinç kaybı yaşamaması için kendisine soru sormasını istedi. Etrafındakilerin sürekli soru yönelttiği sürücü Bingöl, "Motosiklet kullandığımı hatırlamıyorum. Babamı bir yıl önce kaybettim, annem gurbette. Kardeşim tıp fakültesi öğrencisi." diyerek durumunu anlattı. Olay yerinden geçen emekli bir doktor da Bingöl'ün elini tutarak sakinleştirmeye çalıştı.



Ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırılan Ercan Kurt, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.