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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Cumhurbaşkanlığı koruma araçlarını taşıyan tıra ve yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programında kullanılacak koruma araçlarını taşıyan tır ile yol temizleme aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 31 Z 1539 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana kent merkezi içerisindeki bölümünde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 01 EV 772 plakalı yol temizleme aracına ardından da 34 AT 6752 plakalı Cumhurbaşkanlığı koruma araçlarını taşıyan tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otobandaki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #adana
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