Emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2'si akraba 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Muhammed Ahmet Cerrahoğlu'nun (21) kullandığı 01 BSH 40 plakalı otomobil, Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi mevkisindeki otobanda, sürücülüğünü Medeni Kılıç'ın yaptığı emniyet seridinde park halindeki 27 F 5803 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazada, Cerrahoğlu ile otomobildeki Uğur Şimşek Yıldız (39), Emre Yüzer (27) ile Kadir Yüzer (17) yaşamını yitirdi.



Kazanın ardından kamyon sürücüsü Kılıç, gözaltına alındı.