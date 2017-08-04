Adana'da, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Ahmet Cerrahoğlu'nun (21) kullandığı 01 BSH 40 plakalı otomobil, Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi mevkisindeki otobanda, sürücülüğünü Medeni Kılıç'ın yaptığı emniyet seridinde park halindeki 27 F 5803 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, Cerrahoğlu ile otomobildeki Uğur Şimşek Yıldız (39), Emre Yüzer (27) ile Kadir Yüzer (17) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü Kılıç, gözaltına alındı.
Emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2'si akraba 4 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.
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