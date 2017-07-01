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Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde, Adil Arslan idaresindeki 01 R 3034 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Arslan, otomobildeki Mustafa (13) ve Seymen Arslan (15) ile Mustafa Karadan (15) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kozan #adana #4 yaralı
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