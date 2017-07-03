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Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Çukurova ilçesinde virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Çukurova ilçesinde virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Alına bilgiye göre, Çukurova -Topalak Mahallesi yolunda seyreden İsmet Avcı yönetimindeki 01 DMS 04 plakalı otomobil, batı köprüsü girişinde virajı alamayarak yoldan çıktı.

Devrilerek ters duran otomobilde bulunan ve hafif yaralanan şoför İsmet Avcı ile eşi Gülsüm ve çocukları Altan ile Azra Melek, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #Takla atan otomobil #adana
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