Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
Adana'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
YURT 17.11.2019, 08:16
Alınan bilgiye göre, Abidin Yıldırım idaresindeki 01 T 0812 plakalı taksi, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda İbrahim Ünal yönetimindeki 34 SB 1438 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Ünal, otomobilde bulunan Uğur Alkanlı ve Taygun Kunduracı ile taksideki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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