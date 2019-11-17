banner1199

banner1197

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

YURT 17.11.2019, 08:16
Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Abidin Yıldırım idaresindeki 01 T 0812 plakalı taksi, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda İbrahim Ünal yönetimindeki 34 SB 1438 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Ünal, otomobilde bulunan Uğur Alkanlı ve Taygun Kunduracı ile taksideki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
#çukurova #adana #İbrahim Ünal #Uğur Alkanlı #Taygun Kunduracı #01 T 0812
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P