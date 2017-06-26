Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Özlem Demir'in kullandığı 06 FG 0068 plakalı otomobil, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi civarında kontrolden çıkarak, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.



Kazada, sürücü ile otomobildeki Seher Özgün, Reha Özgün, Mizgin Özgün, Hacer Yeşildağ ve Tuğba Kan yaralandı.



Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.