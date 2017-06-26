Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özlem Demir'in kullandığı 06 FG 0068 plakalı otomobil, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi civarında kontrolden çıkarak, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Seher Özgün, Reha Özgün, Mizgin Özgün, Hacer Yeşildağ ve Tuğba Kan yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #6 yaralı
banner863
Önceki Haber
Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu
Sonraki Haber
İzne gelen asker baraj gölünde boğuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.