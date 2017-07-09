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Adana'da trafik kazası: 7 yaralı

Kozan ilçesindeki kazada 7 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda İbrahim Çelikkanat'ın kullandığı 38 D 0002 plakalı otomobil ile Zülfü Yılmaz’ın kullandığı 01 PJ 196 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Çelikkanat ile aynı otomobilde bulunan Abdulkadir (3), Süleyman (63), Ayşe (41), Meral (16) ve Süleyman Çelikkanat (10) ve diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz (32) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Abdulkadir Çelikkanat, Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #kozan
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