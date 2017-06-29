"Bu şehrin gündeminden uyuşturucuyu çıkarmalıyız. Üretim, satış ve kullanım zincirlerini kırmalıyız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin gündeminden uyuşturucuyu çıkarmaları gerektiğini belirterek "Üretim, satış ve kullanım zincirlerini kırmalıyız." dedi.

Demirtaş, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, uyuşturucunun ülkelerin sınırlarını aşıp toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin stratejik konumu ve transit geçiş yolları üzerinde yer alması nedeniyle önemli bir nokta olduğuna dikkati çeken Demirtaş, uyuşturucuyla mücadelenin sadece narkotik polisinin vazifesiymiş gibi değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Adana'nın, doğrudan uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerde İstanbul ve Antalya’nın ardından üçüncü sırada yer aldığını bildiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu şehrin gündeminden uyuşturucuyu çıkarmalıyız. Üretim, satış ve kullanım zincirlerini kırmalıyız. Adana’da uyuşturucunun esamesi okunmayıncaya kadar var gücümüzle mücadeleye devam etmeliyiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz de bu mücadeleyi daha etkin bir hale getirebilmek için "Whatsapp" ihbar hattı oluşturdu. Öte yandan mahalle muhtarlarımıza bu konuda çok büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Programda sunum yapan İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Ali Tanju Altınsu, 1 Ocak-27 Haziran arasında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bin 185 narkotik olayına müdahale ettiğini, gözaltına alınan 2 bin 32 kişiden 507'sinin tutuklandığını ifade etti.

Altınsu, ayrıca 2 tondan fazla uyuşturucu madde ve 70 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları hakkında da bilgi veren Altınsu, 2017 yılının ilk 4 ayında 6 yasa dışı ekim alanının tespit edildiğini söyledi.

Program sonunda, uyuşturucuyla mücadele alanında çalışmalar yapan Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu'na, çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi ve başarı belgesi verildi.

Daha sonra Narkotim ekiplerine bağlı dedektör köpekler Coco, Radar ve Oscar, Valilik bahçesinde bir otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.