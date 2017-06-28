Yüreğir ilçesinde 2 kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akraba 2 kadını tüfekle öldürdüğü iddia edilen 6 sanık hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme" suçundan" ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Nisan'da akrabalar Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş'ın (20) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, 2 kadını "aile meclisi" kararıyla öldürdükleri iddia edilen Doğan (19), dedesi Hikmet (65), babası Davut (45), amcaları Savaş (30) ve Yahya Barık (37) ile kadınların öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen Osman Can (35) hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2 kadının öldürülmesiyle ilgili akraba 5 kişiye ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 31'er yıl hapis, Osman Can'a ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.



Önce itiraf etti, sonra dedesini suçladı

Sanıklardan Doğan Barık, iddianamede yer alan ifadesinde, cezaevindeki amcasının eşi Senem Barık ile halasının kızı Zeliha Sevgilibaş ile ilgili aile içi ve çevrede çıkan söylentilerden rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Kadınların evlerinden tanımadığı erkeklerin çıktığını, bunun üzerine her ikisini de dedesi, babası ve amcalarıyla uyardıklarını ileri süren Barık, şöyle devam etti:

"Ancak uyarılarımızı dikkate almadılar. Dedem bana 'İkisini de öldür namusumuzu temizle.' dedi. Yahya amcamla evlerinin önünde durduk. Kapıyı kimse açmayınca, pencere demirlerinden tırmanıp içeri girdim. Evde 2 şahıs vardı. Beni görüp kaçtılar. Senem ve Zeliha'ya yumrukla vurup arabaya bindirdim. İki araçla dedemin oturduğu mahalleye geldik. Dedem 'Git bunları bunları öldür, namusumuzu temizle.' dedi. Senem'i araçtan indirip tarlaya götürdüm. Amcam Yahya 'Yapma öldürme.' dedi. Senem'e tüfekle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra Zeliha'yı araçtan indirdim, kaçtı. Çelme takarak yere düşürdüm. Tüfekte fişek kalmadığı için tüfeğin dipçiğiyle Zeliha'ya vurdum. Zeliha hareketsiz olarak yere düştü. Daha sonra dedemin evine gittim, babam ağlıyordu. Polisler geldi."

Barık, daha sonra savcıya verdiği ek savunmasında, kadınları dedesinin tüfekle öldürdüğünü ve kendisine "Sen üstleneceksin, ben sana cezaevinde bakacağım." dediğini iddia etti.

Dede Hikmet Barık ise torununun iddialarının yalan olduğunu, torununu görse dahi tanıyamayacağını savundu.

İddianamede, sanıklardan Osman Can'ın Senem Barık ile gönül ilişkisi yaşadığı belirtilerek, "Bu ilişkileri bir süre sonra bozuldu. Osman, Senem'in eşinin kardeşlerini sürekli arayarak Senem ile Zeliha'nın kötü yolda olduklarını belirtip azmettirici sözler sarf ederek şüphelilerin suç işleme kararı almalarına yol açtı." ifadesi yer aldı.