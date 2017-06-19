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Adana'daki cinayet davası

Motosiklet hırsızlığı gerekçesiyle bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'daki cinayet davası

Adana'da motosiklet hırsızlığı gerekçesiyle bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya haklarında "Kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar Muhammet Sıddık Eser (23), Bayram Topak (20) ve Ramazan Eser (19) ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Muhammet Sıddık Eser, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, kuşlara ateş ettiğini iddia etti.

Eser, "Eve ateş edecektim. Birisine zarar gelmesin diye çatıya çıkıp, tahta barakadaki kuşlara ateş ettim. Orada olduklarını bilmiyordum. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım." diyerek tahliyesini istedi.
Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin olmadığını belirtip suçlamayı kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, Muhammet Sıddık Eser’in tutukluluğunun devamına, diğer 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi.
Duruşma olay yerinde keşif yapılması için ertelendi.
Adana'da 23 Nisan'da motosiklet çaldığı ileri sürülen Bayram G, pompalı tüfekle öldürülmüş, olayla ilgili 3 sanık tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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