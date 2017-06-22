Bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen muhtar ile suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşinin yargılanmasına başlandı

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan muhtar ile suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşinin yargılanmasına başlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Metin Gündüz ile tutuksuz yargılanan kardeşi Nezir Gündüz ile öldürülen Murat Aygün'ün babası Zennur Aygün, kardeşi Şehmus aygün ve avukatları katıldı.

Nezir Gündüz, savunmasında, suçu üstlendiği için pişman olduğunu belirterek, "Ölen kişiyi abim vurdu." dedi.



Metin Gündüz de olay günü Zennur Aygün ile oğulları Murat ve Şehmus’un önlerini kestiğini iddia ederek, "Bana saldırdılar. Ben de korkutmak için hedef gözetmeden önce havaya sonra rastgele sıktım. Mermilerden biri isabet etmiş. İsteseydim üçünü de öldürebilirdim." dedi.

Zennur Aygün ise sanıklardan şikayetçi olmayarak, "Olayın kan davasına dönüşmesini istemiyorum, çocuklarım var. Adalete güveniyoruz. Oğullarımla giderken birden yanımızda aracıyla durup küfür etti. Oğlum araçtan indiğinde direk bize doğru sıktı, oğlum Murat öldü." dedi.



"Kardeşim önümde durdu asıl hedef bendim"

Tanık olarak dinlenen Şehmus Aygün de asıl hedefin kendisi olduğunu belirterek, "Aramızda namus meselesi olduğu için bizi takip ediyordu. Eşim ile ilişkisinden dolayı yuvam yıkıldı. Kendisine 100 bin lira tazminat davası açacağımı duymuş, bunun için bize saldırdı. Bize silah sıkınca kardeşim gelip önümde durdu. Asıl hedef bendim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Metin Gündüz’ün tutukluluğunun devamına karar vererek, sanığın ilişkisi olduğu iddia edilen M.A'nın talimatla ifadesinin alınması için duruşmayı 16 Ağustos’a erteledi.

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan muhtar hakkında müebbet, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşi için de 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.