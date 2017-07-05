Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adana'da Ömer Can Cevizci'nin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa 25'şer yıl, iki sanığa "öldürmeye yardım etmek" suçundan 8 ile 12 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların tümünün müebbet hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adana'da iş adamı Ömer Can Cevizci'nin öldürülmesiyle ilgili yerel mahkemenin kararını bozarak tüm sanıklar için müebbet hapis cezasına hükmetti.

1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tufan Liceli Sümer, Ümit Karakayış, Burak Avanoğlu, Vedat Aydın ve Ali Konuk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Cevizci'nin hamile eşi de müşteki olarak katıldı.

Sanık Sümer, maktulü öldürtmek için bir nedeninin olmadığını öne sürerek azmettirme suçunu işlemediğini savundu.

Sanık Karakayış, diğer sanıkları olay yerine götürdüğünü ancak cinayet işleyeceklerini bilmediğini iddia ederek, "Öldürme olayından haberim yoktur, suçsuzum." dedi.

Tutuklu sanık Aydın da diğer sanıkların bir kısmını tanıdığını fakat eylemde iş birliğinin olmadığını, ayrıca maktulün eşine saldırıda bulunduğuna yönelik ifadeyi kabul etmediğini söyledi.

Tutuklu sanık Avanoğlu, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek, cinayet olayında kendisini yönlendirenin Aydın olduğunu itiraf etti.

Tutuklu sanık Konuk, suçu işlediğini samimi olarak kabul ettiğini, boş arabaya ateş ettiğini, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

Mehmet Şahin başkanlığındaki 1. Ceza Dairesi heyeti, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Heyet, sanık Sümer'e "öldürmeye azmettirme" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verdi, daha sonra cezada indirim uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Konuk, Avanoğlu, Aydın ve Karakayış hakkında da "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.



Olay

Temizlik şirketi sahibi Ömer Can Cevizci, 30 Ocak 2016 tarihinde sokakta kar maskeli 2 kişi tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, Tufan Liceli Sümer "kasten öldürmeye azmettirme", Burak Avanoğlu ile Ali Konuk "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezasına çaptırılmıştı. Cinayete yardım ettikleri öne sürülen Ümit Karakayış'a 8 yıl 4 ay, Vedat Aydın'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.