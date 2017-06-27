Nisan ayında bıçaklanarak yaşamını yitiren kişinin babası, katil zanlısının yakınları tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Adana'da nisan ayında bıçaklanarak hayatını kaybeden kişinin babası, katil zanlısının yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç'ın (17) 30 Nisan'da öldürülmesinin ardından babası Musa Arıç, katil zanlısı olduğu iddiasıyla, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İ.D. ile birlikte tutuklanan oğlunun dini nikahlı eşi Z.K'nin (16) yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle Adana Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu.

Arıç, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, olay gecesi Z.K'nin saat 02.30 sıralarında çığlık atarak kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Çığlıklar üzerine odaya girdiklerini anlatan acılı baba Arıç,"Gittik baktık ki oğlum yerde yatıyor. Çocuğumun yüzünü tuttum baktım ki bedeni soğuk, benzi sararmış. Çocuğum ölmüştü. Lakin inanmak istemedim evlat acısı neticede. 4 kişi arabaya koyduk Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 02.57’de giriş yaptık."dedi.

Zanlı Z.K'nin kendileri ile birlikte ağladığını ve ağıtlar yaktığını anlatan Arıç, şöyle devam etti:

"Olaydan sonra sigara içilmiş ve hırsızlık süsü verilmiş. Bunlar olay yeri inceleme raporunda var. Bıçak yıkanmış, bütün odalarda kan izleri var. Katil olaydan sonra üzerinde bulunan tişörtünü çıkartıp oğlumun gömleğini giyiyor. Çocuğumun gömleği katilin üzerinde bulunuyor. Bunların hepsi olay yeri inceleme raporlarında var."

Olayın ardından Z.K'den hiç şüphelenmediğini ifade eden Arıç, eski gelinin emniyetteki çapraz sorgusunda suçunu itiraf ettiğini ileri sürdü.



"Oğlumu erken yaşta evlenmemesi için uyardım"

Oğlu İsa Arıç'ı yaşı küçük olduğu için evlendirmek istemediğini ancak oğlunun ısrarı üzerine düğün yaptıklarını dile getiren baba Arıç, şunları kaydetti:

"Oğluma 'Yavrum ben erken evlilik yaptım. Bu yanlış' dedim. Bana 'Ya beni evlendirirsin ya da ben kendime bir şey yaparım' dedi. Öyle ikna oldum. Evlendiler. Katil zanlısı İ.D. oğlumu tehdit etmiş. Katilin ağabeyini iki defa evlendirdim ben. Babası benim yanımda çalışan bir elemandı. Çocuk da benim yanımda çalışmış. Allah düşmanıma böyle bir acı vermesin. Ben sadece iki kişiden davacıyım hem bu dünyada hem öteki dünyada. Herkes çok düşünsün az icraat yapsın. Burada herkes aklı selim davranmak zorunda. Bu olayda kimin parmağı varsa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."



Olay

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 30 Nisan'da bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahlı eşi Z.K. (16) ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Arıç'ın evinde sabaha karşı uyandığı sırada karşılaştığı İ.D. tarafından bıçaklandığı, zanlının balkondan atlayarak kaçtığı iddia edilmişti.

Öte yandan, zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.