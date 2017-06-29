Evinin önünde vurularak öldürülen kişinin katil zanlılarından olduğu gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan kişi, yaklaşık 5 ay sonra yeniden gözaltına alındı

Adana'da evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen kişinin katil zanlılarından olduğu iddiasıyla yakalandıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, yaklaşık 5 ay sonra yeniden gözaltına alındı.



Gökhan Toksöz'ün 26 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ancak mahkemece serbest bırakılan Orhan K. T. (26) hakkında soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı.

Bu bulgular doğrultusunda şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.



Polis ekipleri, Cemal Paşa Mahallesi'nde boş bir iş yerinde saklandığını tespit ettikleri Orhan K. T'yi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Gökhan Toksöz, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, tartıştığı iki kişi tarafından tabancayla karnından vurulmuştu. Toksöz, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Emirhan A . tutuklanmış, Orhan K.T. ise serbest bırakılmıştı.