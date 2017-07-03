Annesinin azmettirmesi sonucu babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ile annesi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da annesinin azmettirmesi sonucu babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen sanık ile annesi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1122 Sokak'ta, 3 Haziran’da babası Levent P'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen ve olay sonrası yakalanıp tutuklanan B.P. ile cinayete kendisini azmettirdiği belirtilen tutuklu annesi Canfes P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

B.P. hakkında "babasını öldürme", annesi hakkında "eşini öldürme suçuna azmettirme" suçlarından ayrı ayrı hazırlanan iddianameler Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu kabul edilip birleştirildi.

İddianamede katil zanlısı oğul ile annenin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Mahkemece yargılama sonucunda verilecek kararda yaşı küçük B.P’ye yaş indirimi uygulanması da talep edildi.



İddianamede olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Levent P. ile eşi Canfes P. evdeki sorunlar nedeniyle olay günü tartıştı. B.P. bu sırada eline av tüfeğini aldı. Annesi Canfes P, 'Ne duruyorsun babana sık' diye bağırdı. Bunun üzerine B.P. babasına bir el ateş ederek ölümüne neden oldu."



Önümüzdeki günlerde annesi ile hakim karşısına çıkacak B.P, tutuklandığı mahkemede yaptığı savunmasında, babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyu bırakması için savcılığa dilekçe vermiştik. Bu yüzden bana kızdı. Beni dövdü. Olay günü de babam ile annem uyuşturucu yüzünden tartışmaya başladı. Babam anneme 'Peçete satın bana uyuşturucu parası bulun.' dedi. Annem de 'Çocukların psikolojileri bozuldu.' dedi. Babam annemi dövmeye başladı. Kardeşlerim korktu, biz dışarı çıktık. Komşular geldi, ayırdı. Babam tekrar beni ve annemi darp etmeye başladı. Babam tüfeği alıp bir el havaya ateş etti. Tüfeği elinden aldık. Tüfeği saklamak isterken babam tekrar bana saldırdı, bu sırada silah yere düştü. Tüfek ateş alınca babam yaralanıp öldü. Ben babamı öldürmedim, dedem 'Uyuşturucu yüzünden bu olaylar oldu.' diyerek beni suçlamaktadır."



Anne ve oğulun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.