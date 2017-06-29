Terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteriye müdahalede bulunan güvenlik güçlerine ateş açarak polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 10 sanıktan 6'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 3'ü beraat etti

Adana'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösteriye müdahalede bulunan polis memurunu silahla yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 10 sanıktan 6'sı müebbet ve 36 yıl 22'şer gün, biri 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi, 3'ü ise beraat etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nebi Okatan, Serkan Okatan, İbrahim Ercan, başka suçtan tutuklu İzzet Okatan, tutuksuz yargılanan Mustafa Omurca ile avukatları hazır bulundu. Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Mehmet Gençdal ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Nebi Okatan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Serkan Okatan vatanını, bayrağını, devletini sevdiğini belirterek, "Böyle bir suçla karşılaşmak beni çok üzüyor. Tutuklanmasaydım şerefimle askere gidecektim. Tahliye olup askere gitmek istiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Sadece avuç içinde barut izi çıkması düşündürücüdür. Karakolda bir polis memuru gözaltındayken elime bant yapıştırıp çekti." diyerek beraatini talep etti.

Sanık Ramazan Okatan da olay yerine sigara almak için gittiğini öne sürerek, polise kendisinin teslim olduğunu belirtti.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nebi, Ramazan ve Serkan Okatan, İbrahim Ercan, Soner Baldaş ve Mehmet Gençdal'ı, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet, 3 polis memurunu "öldürmeye teşebbüs etmek, kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmak" suçlarından da 36 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Aykut Yuka'ya da "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Mustafa Omurca, İzzet Okatan ve Emre Sezer'in ise isnat edilen suçları işledikleri sabit olmadığından beraatlerine hükmedildi. Firari sanık Soner Baldaş hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verildi.

Adana'da geçen yıl 24 Şubat'ta terör örgütü PKK yandaşları, korsan gösteri düzenleyip lastik yakarak yolu kapatmış, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dağılmış, yeniden toplanan 40-50 kişilik grubun içinden ve evlerin damlarından polislere ateş açılmış, 01 CEK 97 plakalı araçtan polislerin bulunduğu araca far tutularak içeridekilerin görmeleri engellenmek istenmiş, zırhlı araçtan inen polis memurları Mehmet Çamoğlu, Fikret Özçelik, Kenan Gül'ün üzerine araçtan ve binalardan ateş açılmış, polis memuru Gül yaralanmıştı.