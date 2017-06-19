Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını tüfekle vurarak ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Beşir Alp (31) ile müşteki Meryem Özdemir (31) ve avukatları katıldı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Alp, Özdemir'i öldürme kastının olmadığını söyledi.

Meryem Özdemir ile 3 aydır birlikte yaşadıklarını ifade eden Alp, şöyle konuştu:

"Olay zamanı ayrıydık. Uzaklaştırma kararı almıştı. Meryem telefonla beni arayıp eşyalarını almak istedi. Ben de gidip alabileceğini söyledim. Meryem kapıyı kırmış ve içeride ne varsa alıp götürmüş, bana ait eşyaları da almış. Eşyalarımı almak için annesinin oturduğu yere gittim. Evin bahçesinde kemerime varana kadar benim eşyalarımı komşularıyla paylaştığını gördüm."

Korkutmak için 2 el havaya tüfekle ateş ettiğini ve daha sonra çığlık atan kadını susturmak için yanına gittiğini belirten Alp, "Elimdeki tüfeği yere bırakmak isterken tüfek kendiliğinden iki kez üst üste ateş aldı. Amacım Meryem’i öldürmek ve yaralamak değildi. Zira tüfeğimde başka mermi olmasına rağmen ateş etmedim." dedi.

Meryem Özdemir ise kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ileri sürdüğü sanıktan şikayetçi oldu.

Sanığın kendisini dövmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Eşyalarımı almak için eve gittim. Eşyalarımı alırken benim eşyalarımı başkalarına kullandırdığı için onun da bir kısım eşyalarını aldım. Telefonla görüştüğümüzde 'Niye benim eşyalarımı da aldın?' dedi. Ben de eşyalarımı kullandırdığı için aldığımı söyledim. Gülsüm ablamın evine geldiğimde evin köşesinden elinde tüfekle çıktı. Herhangi bir şey söylemeden 5 el bana ateş etti. Aramızda 8-10 metre vardı. Saçmalar koluma, bacaklarıma ve kalçama isabet etti. Daha sonra kaçıp gitti. Şu anda da halen 100’den fazla saçma vücudumda bulunmaktadır."

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Beşir Alp’in tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Silahla adam yaralama suçundan yattığı cezaevinden tahliye olan Mehmet Beşir Alp, 13 Mart’ta Yeşilevler Mahallesi'nde ablasının yanında kalan Meryem Özdemir’i pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.