Mart ayında etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı PKK'lı terörist Hacire Tanhan'nın ikiz kardeşi ve ablası hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açıldı

Mardin'de mart ayında etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı PKK'lı terörist Hacire Tanhan'nın ikiz kardeşi ve ablası hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Doğan Mahallesi’nde 1 Mart’ta etkisiz hale getirilen Tanhan'ın tutuklu olan ikiz kardeşi Halil Tanhan (31) ile ablası Bedriye Göktaş (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, bölücü terör örgüt lehine yayın yapan bir internet sitesine terör örgütünü övücü nitelikte röportaj verdikleri belirtilen 2 kardeş hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından iddianame hazırladı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. Savcı, 2 kardeşin 22'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede, Halil Tanhan ve ablası Bedriye Göktaş’ın verdikleri röportaj ile savunmalarına da yer verilirken, sanık Halil Tanhan’ın ölmeden önce ikizi Hacire ile görüştüklerinin tespit edildiği de kaydedildi.

Sanıklar gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen terör örgütünün 2 üst düzey mensubundan birinin terör örgütünün sözde Mardin eyalet sorumlusu Soro kod adlı Salih Kaplan olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlenmişti. Diğer terörist Zinnarin kod adlı Hacire Tanhan'ın ise Kaplan'ın yardımcısı ve sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu, ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu tespit edilmişti.