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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana merkezli 8 ilde operasyon yapıldı; 5 zanlı tutuklandı.

YURT 11.01.2020, 16:06 11.01.2020, 16:09
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 16 şüpheli yakalandı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ulusal.com.tr

#adana fetö #fetö operasyonu
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