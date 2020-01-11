Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Adana merkezli 8 ilde operasyon yapıldı; 5 zanlı tutuklandı.
YURT 11.01.2020, 16:06 11.01.2020, 16:09
Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 16 şüpheli yakalandı.
Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ulusal.com.tr
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