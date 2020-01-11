Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.



Aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 16 şüpheli yakalandı.



Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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