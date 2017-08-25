Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun gaz sızıntısı saptandı. Hastaların tahliyesine başlandı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gaz kokusu fark eden görevliler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Gaz sızıntısı uyarısı verilirken, AFAD ekipleri hastaneye geldi.
Yoğun Bakım Servisi'ndeki hastaların tahliye kararlaştırıldı. Hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelerin yoğun bakın servislerine taşınıyor.
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edilmeye başlandı.
Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun gaz sızıntısı saptandı. Hastaların tahliyesine başlandı.
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