Hastanede panik! Tahliye ediliyor...
Hastanede panik! Tahliye ediliyor...
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Trump'ın iadesini istediği papaz tutuklandı
Trump'ın iadesini istediği papaz tutuklandı
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'tan iddialara yanıt
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'tan iddialara yanıt

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde panik! Tahliye ediliyor...

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edilmeye başlandı.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde panik! Tahliye ediliyor...

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesi gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edilmeye başlandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #hastane #Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rusya'dan Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve İsrail ile bilgi değişimi yaptık
Sonraki Haber
Almanya'dan Erdoğan'a yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.