Demirtaş, foseptik çukuruna düşen komşusu Serpil Kurt'u kurtarmak isterken hayatını kaybeden Cihat ve Harun Cihan kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda foseptik çukuruna düşen komşusu Serpil Kurt'u kurtarmak isterken hayatını kaybeden Cihat ve Harun Cihan kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demirtaş, Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Cihat (34) ve Harun Cihan (37) kardeşlerin babası Mustafa Cihan'ı ziyaret etti.



Baba Mustafa Cihan'a başsağlığı dileyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Cihat ve Harun Cihan kardeşlerimiz, yardıma muhtaç bir vatandaşımızı kurtarmak için kahramanca davranmış ve ecel vakti o anda vuku bulmuştur. Olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz ancak yardıma muhtaç bir insanı kurtarmak isterken yaşamlarını yitirdikleri için kardeşlerimiz inşallah cennetliklerdir."

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Adana'nın Aladağ ilçesinde, 25 Haziran akşam saatlerinde Serpil Kurt foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti. Erol Karakuş, Cihat Cihan ve Harun Cihan da kadını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirmişti.