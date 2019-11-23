Adana ve Gaziantep'te sahte içki ile kaçak sigara operasyonları! Gözaltılar var

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurtta kaçakçılık için kolları sıvadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol operasyonu düzenledi.

Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiler imha edildi.

Gaziantep'te de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hayvan çiftliğinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde olan hayvan çiftliğini bir süre teknik ve fiziki takibe aldı.

Söz konusu adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda samanlığa ve sığınağa gizlenmiş 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda çiftlikte bulunan ve gözaltına alınan 1 şüpheli sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ulusal.com.tr