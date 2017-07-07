Adana'da, 2 otomobilin çarpışmasıyla 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Adana'da, 2 otomobilin çarpışmasıyla 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.



Gaziantep'ten merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki Adana E Tipi Kapalı Cezaevindeki akrabalarını ziyarete gelen Vakıf Orhan yönetimindeki 27 BY 472 plakalı otomobil, D-400 karayolu cezaevi kavşağında, tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin içinde bulunduğu Ümit Gümüş idaresindeki 01 VB 799 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan, kardeş olan 3'ü çocuk 10 kişi çevredekiler ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekiplerince otomobillerden çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Bu arada, yaralı kardeşlerden Tuğçe ve Saniye Nur Orhan'ın ambulansta babaları Vakıf Orhan'a sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.