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Adı okulunda ölümsüzleşti

TUNCELİ'de, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki okula verildi.

Adı okulunda ölümsüzleşti

Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinin girmesiyle birlikte memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılan Necmettin Yılmaz, teröristlerce şehit edildi.

Şanlıurfa Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü alınan kararla şehit öğretmenin ismini Siverek'te görevli olduğu Çiftçibaşı İlkokulu'na vermeyi kararlaştırdı.

Kararın ardından mahallede okulun 'Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu' yazılı yeni tabelası törenle takıldı.

Törene beraberinde Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve eğitimcilerle birlikte katılan Siverek Kaymakamı Metin Demirel, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın ismini ölümsüzleştiriyoruz. İnşallah öğretmenimizin adı sonsuza kadar burada yaşayacak" dedi.

Törene katılan şehit öğretmenin öğrencileri de duygulu anlar yaşadı ve terör örgütüne tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tunceli #pkklı #terörisler #tarafından #şehit #edilen #öğretmen #Necmettin Yılmaz
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