Adıyaman'a has; Kavurmalı hıtap

Adıyaman'ın vazgeçilmez yemeği kavurmalı hıtap, özellikle kış aylarında yöre halkından yoğun talep görüyor.

Yapımı çok zahmetli gözükse de yarım saat içerisinde hazırlanabiliyor.

Bu lezzet için hazır haldeki et kavurma, kuru soğan, maydanoz, sarımsak ve yeşil biber kullanılıyor. Bütün malzemeler ince ince kıyılıyor. Baharat, pul biber ve tuz ile harmanlanan karışım, elde açılan mayasız hamurun arasına konularak taş ocakta pişiriliyor.

Ayran ya da çayla yenilen Adıyaman'a has kavurmalı hıtab, oldukça lezetli.

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