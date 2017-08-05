Uyarılar, önlemler, yasaklar fayda etmiyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'da serinlemek için suya giren 3 genç boğularak hayatını kaybetti.

Boğulma vakalarının önüne geçilemiyor. Adıyaman ve Şanlıurfa'da 3 genç suda yaşamını yitirdi.



Adıyaman'da 4 arkadaş Kahta Çayı kayınlarında pikniğe gitti. 24 yaşındaki Aziz Değirmenci ile 20 yaşındaki Ahmet Öztekin, serinlemek için suya girdi.



Ancak bir süre sonra iki genç, suda çırpınmaya başladı.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Aramalardan sonuç alınamadı. Devreye sualtı polisi girdi. Dalgıçlar, yaptığı çalışmayla Değirmenci ve Öztekin'e ulaştı. Hastanede götürülen 2 arkadaş yaşamını yitirdi.



Benzer bir haber de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. Suriye uyruklu 25 yaşındaki Mervan Mürgiç, Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu.



Sualtı polisleri yaptığı aramada Mürgiç'in cansız bedenine ulaştı. Yakınlarının gözyaşlarına boğuldu.



ulusal.com.tr