ADIYAMAN'da, PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıldönümü nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması düzenlendi.

ADIYAMAN'da, PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıldönümü nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması düzenlendi.



Kentin çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polislerin katıldığı uygulama yapıldı. Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde şüpheli görülen kişilerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.



Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında kimlik sorgulaması ve araçlar arandı, sürücüler ise alkol kontrolünden geçirildi.