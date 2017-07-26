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Adıyaman'da deprem (Son Depremler)

Adıyaman'da saat 02.13'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Adıyaman'da deprem (Son Depremler)

Adıyaman'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 02.13'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 3.4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD'a göre deprem yerin 6.9 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Adıyaman #adıyaman deprem #son depremler #deprem
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