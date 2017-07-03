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Adıyaman'da doğal gaz servis kutusu patladı

Patlama sonucu bir kişi gazdan etkilendi, bir araç kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'da doğal gaz servis kutusu patladı

Adıyaman'da bir binanın doğal gaz servis kutusunda meydana gelen patlama sonucu bir kişi gazdan etkilendi, bir araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir apartmanın doğal gaz servis kutusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, binanın önünde park halinde bulunan Mustafa Yoldaç'a ait otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Binanın alt katında bulunan bir iş yerinde çalışan Muhammet E. de gazdan etkilendi. 112 Acil Servis ekipleri Muhammet E'ye ayakta müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ve doğal gaz ekipleri, güvenlik önlemi alarak vatandaşları ateş yakmamaları için uyardı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #doğalgaz #Adıyaman
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