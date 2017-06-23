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Adıyaman'da ev yangını: 1 ölü

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da ev yangını: 1 ölü

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şahin'e (35) ait Malazgirt Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının içeriden kilitlendiğini tespit etti. İçeri girmek için çaba gösteren ekipler, yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Ekipler olay yerinde ev sahibi olduğu belirlenen Şahin'in cesedini buldu. Yanarak öldüğü tespit edilen Mahmut Şahin'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #itfaiye ekipleri #Adıyamanda çıkan yangın #1 kişi
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