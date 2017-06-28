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Adıyaman'da kafede silahlı kavga: 1 yaralı

Kavga sırasında bir otomobilin camları taşlandı

Adıyaman'da kafede silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi 30148 Sokak'ta bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler yanlarında bulunan silahlarla havaya rastgele ateş açtı.
A.Ç'ye ait 06 ACK 387 plakalı otomobil taşlanarak camları kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de bölgeye gönderildi.
Kavgada yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alan polisler, boş bir arazide tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Altınşehir Mahallesi #Adıyaman
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