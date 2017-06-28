Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Faruk Demir idaresindeki 02 FF 813 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun Karagüveç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra Demir, Nesliha ve Metin Çelik yaralandı.



Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.