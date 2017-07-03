Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri dahil çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'yı protesto etti

Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, terör örgütü PKK'yı protesto etti.



Kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği etkinlikte Kahta ilçesindeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



Burada toplanan gruba seslenen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, terör örgütü PKK’nın son günlerde sivillere yönelik saldırıları sonucunda AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın şehit edilmesini kınadı.



PKK'nın Kürt halkına acı ve gözyaşından başka bir şey vermediğini vurgulayan Toprak, devletin bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğini kaydetti.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise PKK'nın saldırılarını kınadı.



Konuşmaların ardından bir süre slogan atan grup dağıldı.