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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Mehmet Kara idaresindeki 38 AU 030 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Balören beldesi yakınlarında Yakup Gülbeyaz yönetimindeki 33 E 7471 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile araçlarda bulunan Gülseher, Arzu, Neslihan ve Zeynep Gülbeyaz, Elif ile Ceylinsu Kara, Oruç, Leyla, Mikail, Ramazan ve Yağmur Sarı ile Yasin Çokküçük yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çarpışma #Ölü #trafik kazası #yaralı
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