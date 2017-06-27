Besni ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.



Şevket Bozkurt idaresindeki 27 LH 737 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun Sugözü Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Latif Sablak'ın kullandığı 27 B 3587 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Ali, Hasan, Ayten, Mehmet, Hanım, Hüseyin, Sıla, Gülhan ve İbrahim Bozkurt ile Zeliha, Zehra, Enes, Furkan ve Muhammet Ali Sablak, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların bir kısmı müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.