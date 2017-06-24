Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesi istikametinden Kahta'ya giden Hüseyin Sert idaresindeki 02 KL 681 plakalı otomobil, tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında şarampole devrildi.



Araçta sıkışan sürücüsü ile Saadet Yolcu (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sert'in cesedi, AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi.







Yaralanan Esma (25) ve Yusuf Eymen Altuğ (2) ile Aynur Yolcu (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Eymen Altuğ, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kaza yerine gelen jandarma görevlilerinden rütbeli bir asker, yaralıların ailelerine bilgi verirken zor anlar yaşadı.



Ölen kişilerin akrabaları kaza yerine gelerek ağıtlar yaktı.



Bu arada, kaza yapan araçtakilerin Sincik'ten bayram alışverişi için Kahta'ya gittikleri öğrenildi.