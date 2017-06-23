Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman 3. Çevreyolu Kavşağı'nda Mahmut Güneş yönetimindeki 06 GNZ 17 plakalı otomobil ile Mehmet Ayaz'ın kullandığı 02 DE 142 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan Mehmet ve Nuriye Ayaz ile Ali Ekmekçi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.