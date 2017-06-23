Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman 3. Çevreyolu Kavşağı'nda Mahmut Güneş yönetimindeki 06 GNZ 17 plakalı otomobil ile Mehmet Ayaz'ın kullandığı 02 DE 142 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mehmet ve Nuriye Ayaz ile Ali Ekmekçi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Adıyaman #30 Ağustos Caddesi
banner863
Önceki Haber
ABD'li iş adamlarına “Trump“ anketi
Sonraki Haber
ABD'de F-16 askeri gösteri uçağı kaza yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.