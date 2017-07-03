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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yakup Alagöz (37) idaresindeki 02 LA 915 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde Abdulkadir Bakır'ın (21) kullandığı 02 FR 298 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Münevver Akbaş (23) ve İsmail Güngör (36) ağır yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #iki otomobilin çarpışması #Adıyaman
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