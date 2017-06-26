Adıyaman’da meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu.

Adıyaman’da meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu.



Alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında 3 otomobil, kamyon ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada kimse yaralanmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.



Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.



Tartışma, sürücülerin yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

