Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine giden Mahmut Sürücü (36) idaresindeki 02 LC 773 plakalı otomobil, Beşpınar Mesire alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut ve annesi Ayşehan Sürücü (71) olay yerinde hayatını kaybetti.



Cenazeler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.