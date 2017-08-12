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Adıyaman Kahta'da trafik kazası: Ölenler var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Adıyaman Kahta'da trafik kazası: Ölenler var

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine giden Mahmut Sürücü (36) idaresindeki 02 LC 773 plakalı otomobil, Beşpınar Mesire alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut ve annesi Ayşehan Sürücü (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyaman #kahta
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