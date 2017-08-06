Adıyaman ve Aksaray'da meydana gelen kazalarda biri ağır 15 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Servet Ergün (73) yönetimindeki 50 ES 654 plakalı otomobil, Aksaray Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Rıdvan Ok yönetimindeki 68 KD 968 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücü Ergün ile otomobillerde bulunan Yunus Emre Doğan (8), Hüzeyfe Asal (55), Naciye Ok (47), Ayşe Güler ve Sonay (31), Birgül (61), Defne Ergün (2) yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı







Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Mahmut Göçer idaresindeki 02 HU 049 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Dardağan köyü yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 ZF 422 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada kamyonet sürücüsü ile Hanifi, Abuzer ve Şemsi Erdoğan, Mahmut Tektaş, Yılmaz Karadağ ve Mehmet Polat yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şemsi Erdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.