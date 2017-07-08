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Adıyaman'da meyve bahçesinde yangın

Kahta ilçesinde, nar ve zeytin bahçesinde çıkan yangın yaklaşık 100 dönüm alanda etkili oluyor

Adıyaman'da meyve bahçesinde yangın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, nar ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı yakınındaki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahaleye başladığı yangın dolayısıyla şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

İlk belirlemelere göre, çevredeki bir arazide anız yakılmasının ardından alevlerin söz konusu bahçeye sirayet etmesi sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor.

Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyaman #bahçe #yangın
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