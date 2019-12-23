banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

AFAD'dan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini

AFAD, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıkları, gün geçtikçe daha da düşecek. 

YURT 23.12.2019, 12:38
AFAD'dan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini

AFAD'ın İstanbul için paylaştığı tahminde, mevsim geneli hava derecelerinin geldiği görülüyor. Barajlardaki suların azalmasıyla yağış beklenen bölgede tüm hafta yağmurlu olacak.

23.12.2019 27.12.2019 İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Pazartesi: 15/17 derece, yağmurlu

Salı: 9/12 derece, yağmurlu

Çarşamba: 7/11 derece, yağmurlu

Perşembe: 4/9 derece, yağmurlu

Cuma: 4/8 derece, yağmurlu

ulusal.com.tr

#AFAD hava durumu tahmini #istanbul hava durumu #bu hafta yağışlı mı
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P