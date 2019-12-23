AFAD'dan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini
AFAD, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıkları, gün geçtikçe daha da düşecek.
YURT 23.12.2019, 12:38
AFAD'ın İstanbul için paylaştığı tahminde, mevsim geneli hava derecelerinin geldiği görülüyor. Barajlardaki suların azalmasıyla yağış beklenen bölgede tüm hafta yağmurlu olacak.
23.12.2019 27.12.2019 İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Pazartesi: 15/17 derece, yağmurlu
Salı: 9/12 derece, yağmurlu
Çarşamba: 7/11 derece, yağmurlu
Perşembe: 4/9 derece, yağmurlu
Cuma: 4/8 derece, yağmurlu
ulusal.com.tr
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