Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde 30 sivili öldürdüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde 30 sivili öldürdüğü bildirildi.



Sar-i Pul Valisi Muhammad Zahir Vahdet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Sayyad ilçesine bağlı Mirzavlang bölgesine saldırı düzenlediğini kaydetti.



Saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Vahdet, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu ifade etti.



Vahdet, onlarca ailenin de Taliban zulmünden kaçarak ilçe merkezine sığındığını söyledi.



Güvenlik güçlerinin Taliban'ı Mirzavlang'a sokmamak için ciddi mücadele verdiğini ancak Kabil'den istenen destek gücünün gelmemesi sonucu geri çekildiklerini dile getiren Vali Vahdet, ''Bölgede operasyon başlatılmazsa Sayyad ilçesi Taliban kontrolüne geçebilir.'' dedi.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise öldürülenlerin siviller değil korucular olduğu iddia edildi.



Örgüt, dün sabah saatlerinde Mirzavlang bölgesine saldırısının ardından bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.