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"Afrika sıcakları" buz talebini patlattı

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, Kuzey Afrika sıcaklarının da etkisini hissettirmesiyle buz satışları patladı.Adana'da hizmet veren buz fabrikası, üretimini iki katına çıkararak talebe yetişmeye çalışıyor.

"Afrika sıcakları" buz talebini patlattı

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden  Adana'da, Kuzey Afrika sıcaklarının da etkisini hissettirmesiyle buz satışları  büyük oranda arttı.   Kentte 3 tesisle faaliyet gösteren işletmede, özel kalıplara  doldurulan suyun amonyak gazıyla sıfırın altında 13 derecede 4 saat süreyle  dondurulmasıyla elde edilen buzlara, vatandaşlar, fabrikalar ve gıda sektöründe  hizmet veren iş yerleri yoğun talep gösteriyor.  Perakende ve toptan olarak alınabilen 13 kilogramlık buz kalıplarının  adedi 5-6 liradan satılıyor.  Özellikle yaz aylarında  sıcak havadan bunalan vatandaşların tercih  ettiği rendelenmiş buzdan hazırlanan yöresel bir tat olan "bicibici" yapan  işletmeler, buz fabrikalarının en iyi müşterileri arasında yer alıyor.  Çukurova'da 42 dereceye ulaşan sıcaklık ve yoğun nemden bunalan tarım  işçileri ise aldıkları buzları tarla kenarlarında özel kaplarda muhafaza ederek  gün boyu içeceklerini soğuk tutuyorlar. Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinin yoğun  olarak hissettirdiği Adana'da, son günlerde Sabahın ilk saatlerinden itibaren  fabrikaya gelenler ile özel sipariş verenler, buz kalıplarını kısa sürede  tüketiyor.



GÜNDE 30 TON BUZ SATIYORUZ

 İşletme sahibi Reşat Karaca, yaptığı açıklamada, baba  mesleği olan buz işletmeciliğini 1967'den bu yana yaptığını söyledi.     Bölgedeki hava sıcaklığı nedeniyle buza rağbet olduğunu anlatan  Karaca, "Çöl sıcaklarında yüzde 100 kapasiteye ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle  3-4 gündür satışlarımızdan yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşanıyor. Sıcaklardan  dolayı günde 30 tona yakın perakende ve toptan satışımız var." ifadesini  kullandı.



BUZ OLMAZSA VAY HALİMİZE 

Sabah saatlerinde fabrikanın önüne gelen tarım işçilerinden Erkan  Bayık, tarlaya gitmeden önce buz aldıklarını belirterek, “Sabahtan akşama kadar  çalışıyoruz. Buz olmazsa gün boyu sıcak su içeriz.” diye konuştu. Bir başka tarım işçisi Ahmet Kaş ise 40 derecenin altında  çalıştıklarını vurgulayarak “Buz da olmazsa vay halimize.” dedi. Ali Kişif ise kentte deniz kenarına, pikniğe ya da balığa giderken  yanlarında muhakkak buz kalıbı götürdüklerini kaydetti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #buz #adana #sabah #afrika #karaca #çukurova #kuzey afrika
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