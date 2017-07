Türkiye genelinde etkisini gösteren Kuzey Afrika sıcaklarının meyve ve sebze üretimini de etkilemesiyle bazı ürünler sıcaktan kavruldu, bazı ürünler ise zorunlu olarak erken hasat edildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren Kuzey Afrika sıcaklarının meyve ve sebze üretimini de etkilemesiyle bazı ürünler sıcaktan kavruldu, bazı ürünler ise zorunlu olarak erken hasat edildi.



Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden üreticilerle temas halinde olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda meyve ve sebzelerin birçoğu etkilenmiş durumda. Karpuz, domates, biber çeşitleri, salatalık bunların tamamı etkilenmiş durumda. Ne kadar ürünümüzün etkilendiğini şu an tam olarak bilemiyoruz ancak Türkiye'nin her yerinden üreticilerinden gelen haberler doğrultusunda sıcak havaların meyve ve sebzeleri etkilediğini biliyoruz."



"Ciddi oranda yanık söz konusu"

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Vekili Halil Öztürk de ülke genelinde etkisini arttıran sıcak havanın tarım ürünlerinde önemli zararlara yol açtığını, bunun "doğal afet" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu

.

Yaşanan olağanüstü durumun sebze ve meyve fiyatlarını arttıracağına işaret eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sıcaklıktan insanların etkilendiği gibi sebze ve meyveler de etkilendi çünkü açıkta yetişen birçok ürünün yandığını gördük. Karpuzda ciddi oranda yanık söz konusu. Bunun etkisi tüketiciye fiyat olarak yansıyacak."



Söz konusu ürünlerin stoklanmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Tarlada yetişen ürünler bu güneş ışınlarından direkt etki gördüğü için de üretim düştü ve düşüyor. Sıcak etkisiyle üretilen ürün oranı yarı yarıya azalacak. Bu işlerde üretici de mağdur." ifadelerini kullandı.